© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il gol di Gotze nella finale del Mondiale del 2014 rappresentato in una meravigliosa coreografia. Così, i tifosi tedeschi hanno ricordato agli argentini il loro trionfo iridato in Brasile, nel momento in cui Germania e Argentina sono scese in campo sul terreno del Signal Iduna Park di Dortmund. "Questo momento rimarrà per sempre", recita lo striscione di accompagnamento. Al termine dei primi 45', la squadra di Loew è in vantaggio per 2-0, grazie alle reti di Gnabry e Havertz.