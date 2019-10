Guardiola s'infuria: "Liverpool favorito dal calendario nel boxing day"

© foto di Imago/Image Sport

A pochi giorni dalla gara Champions contro l'Atalanta, Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato della gara contro il Crystal Palace. "Ci sono notizie positive: De Bruyne è tornato, Stones si è allenato bene e Mendy pure. Il Palace? Hodgson ha preso una squadra a 0 punti e l'ha salvata, stanno facendo un'altra stagione importante con giocatori di grnade talento".

Polemica sul calendario del boxing day, dove il Liverpool ha 24 ore in più di riposo. "Succede sempre così, e non dico di noi. Amo giocare nel Boxing Day, le famiglie allo stadio, ma i giocatori vanno protetti e il sistema non lo fa. Se dobbiamo giocare lo facciamo ma così non recuperiamo. Comandano le tv, magari tifano per altri. Così è troppo".

Su Aguero. "Lui sta bene -ha detto dopo l'incidente dell'argentino-, la macchina no".