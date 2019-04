Nell'ultimo numero di France Football è stata pubblicata la classifica dei tecnici più pagati al mondo. La grande sorpresa, subito dietro Simeone e Mourinho, ma davanti Guardiola e Valverde è la presenza di Thierry Henry: 25,5 milioni di euro.

Una sorpresa perché parliamo di tecnico emergente, la cui panchina al Monaco è stata la prima da tecnico della prima squadra dopo un apprendistato come assistente di Martinez nella nazionale belga.

Numeri che fanno ancor più impressione, vedendo lo score del francese: a pesare maggiormente l'indennità di fine rapporto pari a 20,5 milioni. Un rapporto chiuso a seguito dei risultati disastrosi rimediati: 20 partite in tre mesi, delle quali solamente 5 vinte con 4 pareggi e addirittura 11 sconfitte. Una situazione che ha lasciato il Monaco lì dove lo aveva preso: al penultimo posto in classifica. E ultimo nella fase a gironi di Champions League, nonché fuori al secondo turno dalla Coupe de France, per mano del Metz che milita in Ligue 2. La media di 1 milione e 275 mila euro a partita incassati suona per i monegaschi come una beffa.