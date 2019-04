Come ti cambio l'Atletico. Il restyling del Cholo per 'dimenticare' CR7

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Pablo Simeone è pronto a cambiare pelle al suo Atletico Madrid. Ancora una volta, per restare competitivo ai massimi livelli e provare a contrastare l'egemonia di Barcellona e Real Madrid. In ambito spagnolo e continentale. La stagione dei colchoneros è segnata e destinata a concludersi senza gioie. Zeru tituli, come direbbe Josè Mourinho. Il divario dal Barça capolista è troppo ampio (dieci punti di ritardo a nove gare dalla fine) e in Champions League la rimonta subita a Torino dalla Juventus di Cristiano Ronaldo è una ferita ancora aperta. Che brucia tanto e continuerà a farlo almeno fino alla finale, in programma il 1° giugno al Wanda Metropolitano.

Le voci di mercato, però, sono già partite e qualche affare dovrebbe essere definito a breve. Nel segno della continuità, però, andando avanti con il Cholismo che ha fatto proseliti in ogni angolo del mondo: via Godin, Filipe Luis, Juanfran (tutti in scadenza) ma anche Lucas Hernandez che è già saluto sull'aereo che lo porterà al Bayern Monaco, dentro l'ex interista Alex Telles e per il centro piace da impazzire Dayot Upamecano del Lipsia. Ma non solo, perché Simeone segue anche Manolas e Skriniar oltre Ruben Dias. Nomi che in Italia, per militanza in Serie A o perché (vedi Dias) nel mirino della Juventus, sono più che conosciuti. Sulle corsie, gli altri nomi seguiti sono Tagliafico e Grimaldo. Simeone dovrà dunque erigere un nuovo muro davanti a Oblak e, per questo, in estate dovrà scegliere gli interpreti migliori.

In avanti Antoine Griezmann sarà forse sacrificato, nonostante le smentite di rito di Enrique Cerezo. Il presidente vuole rendere il francese uno dei simboli storici dei biancorossi, ma c'è da fare i conti anche con le ambizioni del campione del mondo in carica. Che non ha brillato nel ritorno con la Juventus, non è riuscito a fare la differenza a Torino e s'è forse pentito del rifiuto al Barcellona di un anno fa. Se così fosse, forse, non sarebbe da biasimare.