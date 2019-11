© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Carlos Milonguita Heredia, ex calciatore del Barcellona e compagno di squadra di Hendrik Johannes Cruijff, ha svelato un curioso particolare che riguarda tutti coloro che hanno vinto una Coppa europea con la maglia blaugrana: "Dopo la vittoria in Champions a Roma contro il Manchester United, l'allora presidente Laporta aveva promesso un vitalizio per tutti i trionfatori in Europa, anche nel passato. La promessa è stata mantenuta", ha detto a The Tactical Room. Heredia vinse una Coppa delle Coppe contro il Fortuna Dusseldorf nel 1978-79.