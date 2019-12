Il punto sulla Bundes - Il Lipsia conquista la vetta

La Bundesliga ha un nuovo padrone. Terminata la 15^ giornata del campionato tedesco, gli equilibri sono ulteriormente cambiati, con la vetta della classifica conquistata dal Lipsia: la squadra di Nagelsmann, infatti, si è imposta a Dusseldorf contro il Fortuna per 3-0 grazie alle reti di Schick, Werner e Mukiele.

Vittoria in trasferta e tre punti fondamentali che consentono al Lipsia, come detto, di occupare la vetta solitaria, complice anche la fragorosa sconfitta del Borussia M'Gladbach: i bianconeri, infatti, sono caduti a Wolfsburg (2-1) con la rete decisiva di Arnold oltre il 90' minuto. Anche il pareggio, in ogni caso, non avrebbe consentito ai ragazzi di Marco Rose di restare in cima alla classifica.

Detto del cambio di guarda nel ruolo di capolista, non si ferma il Borussia Dortmund che resta in scia: successo rotondo contro il Mainz (0-4) e terzo posto consolidato a sole quattro lunghezze dalla vetta. Poco dietro lo Schalke, vittorioso di misura contro l'Eintracht grazie alla rete di Raman nella ripresa. Resta ancora dietro, invece, il Bayern Monaco nonostante la vittoria più che travolgente: 6-1 contro il Werder Brema (tripletta Coutinho, doppietta Lewandowski) con i bavaresi che restano, però, inchiodati al quinto posto. Cade, invece, il Friburgo che sul campo dell'Hertha viene superato per 1-0 con Darida che firma il gol vittoria.

Il Paderborn resta fanalino di cosa con soli 9 punti in classifica, ed il pareggio contro l'Union Berlino di sicuro non permette uno slancio particolarmente rilevante. Tiene botta, invece, il Colonia che vince tra le mura amiche contro il Bayer Leverkusen.

RISULTATI:

Hoffenheim-Augsburg 2-4

Colonia-Leverkusen 2-0

Hertha-Friburgo 1-0

Mainz-Dortmund 0-4

Paderborn-Union Berlino 1-1

Bayern-Werder 6-1

Fortuna-Lipsia 0-3

Wolfsburg-Borussia M'Gladbach 2-1

Schalke-Eintracht 1-0