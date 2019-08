Il punto sulla Premier - Spettacolo Liverpool, stop per United e Spurs

Una capolista a punteggio pieno, una prova di forza che misura le grandi aspettative di questa stagione per il Liverpool. La squadra di Jurgen Klopp vuole vincere, ha voglia di tornare a trionfare in Premier League dopo un titolo lontano da tempo immemore. La Champions League della scorsa stagione l'antipasto, quest'anno la partenza è delle migliori. Il Liverpool, nel big match della terza giornata, ha strapazzato l'Arsenal che aveva ben figurato nelle due giornate precedenti. Una prestazione maschia e spettacolare, tre reti per mandare al tappeto i Gunners con il solito protagonista: Mohamed Salah. Doppietta per l'egiziano, a tratti imprendibile per la difesa dei londinesi. Pesa per la squadra di Emery l'errore di Nicolas Pepé che a punteggio invariato poteva portare in vantaggio l'Arsenal. Ospiti rimandati che rimangono lontani tre punti dalla vetta. Tre reti per il Liverpool, altrettanti per il Manchester City. Riscatto immediato per la formazione di Guardiola dopo il pari contro il Tottenham. Doppio Aguero e il solito Sterling per l'1-3 definitivo sul campo del Bournemouth.

Rinascita Chelsea, male invece United e Tottenham - Sono arrivati i primi tre punti per Lampard sulla panchina del Chelsea, 3-2 contro il Norwich con le firme verdi per i Blues. Doppietta di Abraham e rete di Mason Mount che giustifica le scelte del nuovo tecnico nonostante i passi falsi delle prime gare. Per i neopromossi non poteva mancare la firma di Teemu Pukki, il finlandese capocannoniere con cinque reti in tre partite. Male se non malissimo invece il Manchester United, inaspettato passo falso all'Old Trafford per la formazione di Solskjaer che cade sotto i colpi del Crystal Palace. 1-2 il risultato finale con tanto di secondo rigore consecutivo fallito, dopo Pogba ci pensa Rashford che ha colpito il palo. Dopo il pareggio del giovane David James ecco la doccia gelata, Van Aahnolt regala il successo al Palace. Sconfitta altrettanto inaspettata quella del Tottenham che conferma le difficoltà di questo inizio di campionato, al Newcastle basta Joelinton ma rimane la pecca con Mike Dean che non ha concesso un solare calcio di rigore agli Spurs per fallo di Lascelles su Harry Kane.

Il protagonista di giornata, Sebastian Haller - Cinquanta milioni di euro, una cifra incredibile per un club come il West Ham per strappare il centravanti francese all'Eintracht Francoforte. Male alla prima contro il Manchester City, assente alla seconda contro il Brighton e decisivo alla terza sul campo del Watford. Doppietta per Sebastian Haller, decisivo per l'1-3 definitivo e seconda rete in rovesciata. Già idolo dei tifosi degli Hammers. Crisi nera per il Watford, dopo la splendida stagione passata gli Hornets rimangono impelagati all'ultimo posto con zero punti.

Quarto posto per il Leicester grazie a Jamie Vardy, l'attaccante inglese firma la rete decisiva sul difficile campo dello Sheffield United e prima vittoria in campionato. Ottimo inizio di stagione per le Foxesmentre stecca l'Everton di Moise Kean. Prima sconfitta in campionato, prima vittoria per l'Aston Villa grazie alle reti di El Ghazi e dell'ex obiettivo della Lazio Wesley, frutto della grande campagna acquisti dei Villans. Dopo due sconfitte consecutive arrivano i tre punti per il Southampton, altra vittoria esterna di giornata contro il Brighton penalizzato dall'espulsione nel primo tempo di Florin Andone. Chiudiamo con il Wolves, prossimo avversario del Torino in Europa League. La formazione di Espirito Santo all'ultimo respiro strappa il pareggio contro il Burnley con Raul Jimenez che risponde a Barnes.