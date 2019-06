© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 30 giugno si avvicina e il quotidiano iberico Marca ha stilato la top 11 degli svincolati: nomi di lusso, che potrebbero far comodo a moltissime squadre. Su tutti Gianluigi Buffon in porta, che si libererà dal PSG: su di lui Atalanta e Porto, con la compagine lusitana favorita su quella nerazzurra. Nella formazione tipo altri due giocatori che non rinnoveranno con il club francese, ovvero Rabiot e Dani Alves: il centrocampista transalpino piace moltissimo alla Juventus.

Ecco la top 11 completa di Marca:

Buffon; Filipe Luis, Vermaelen, Cahill, Dani Alves; Ander Herrera, Rabiot, Ribery; Sturridge, Kruse, Welbeck.