Record esalta CR7: "Campione in A, Liga e Premier. Come Mourinho"

L'edizione odierna di Record - tra i principali quotidiani portoghesi - in prima pagina esalta anche Cristiano Ronaldo, fresco vincitore del campionato italiano con la maglia della Juventus. CR7 - si legge - si unisce assieme a Mourihno nel ristretto club di persone che sono riuscite a vincere in Premier League, in Liga spagnola e in Serie A.