Sognando Ranieri: Brendan Rodgers e il potenziale miracolo Leicester 2.0

Nove mesi di lavoro complessivi con 19 vittorie, 4 pareggi e sole 5 sconfitte in 28 partite. Una media di 61 punti (2,18 a gara), 64 gol fatti e 22 subiti. Così, Brendan Rodgers ha conquistato il Leicester. E, se è ancora troppo presto per parlare di nuovo miracolo sportivo o fare paragoni avventati con mister Claudio Ranieri, i numeri confermano però che il tecnico nordirlandese quest'anno ha già portato le Foxes oltre le ben più rosee aspettative.

La classifica - Dopo il nono posto finale dello scorso campionato e il dovuto assestamento, Rodgers e il suo Leicester oggi sono infatti secondi in Premier League contro ogni pronostico. Con ben 35 punti fatti, 3 in più del Manchester City campione in carica, 6 in più del Chelsea, 14 in più del Manchester United, 15 in più del Tottenham e ben 16 in più dell'Arsenal. Tanto per capirci. A -8 dalla non umana capolista Liverpool, questo sì, ma con otto successi consecutivi alle spalle e nessuna voglia di fermarsi proprio sul più bello.

Il rinnovo - Si spiega d'altronde così la decisione di blindare l'allenatore Brendan Rodgers con un contratto fino al 2025. Una risposta chiara, netta, ufficiale alle avance di mercato dei Gunners, ancora in cerca del dopo-Emery in panchina. Per riportare il Leicester sul tetto, o quantomeno sul podio, del calcio inglese nel ricordo del compianto patron Vichai Srivaddhanaprabha.