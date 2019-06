"Ti abbiamo visto crescere. Abbiamo cantato il tuo nome. Il più grande. Buon compleanno, Leo Messi". Con un messaggio sul proprio profilo Twitter, il Barcellona fa gli auguri alla Pulga. Con tanto di video dei suoi cinque gol più belli che potete vedere in calce. Dal Bayern fino al coast to coast di maradoniana memoria contro il Getafe.

We've watched you grow up.

We've chanted your name.

✨ THE GREATEST ✨

Happy birthday, Leo #Messi! pic.twitter.com/oR66PAnBc2

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 giugno 2019