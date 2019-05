© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Salisburgo si aggiudica la OFB Cup, la Coppa d'Austria. La formazione allenata da Marco Rose ha battuto per due reti a zero il Rapid Vienna, grazie alle reti siglate nella prima frazione da Farkas e Dabbur. Per il club di proprietà della Red Bull è il sesto trionfo nella competizione nazionale; l'ultimo era stato ottenuto nel 2016-17.