Istanbul Basaksehir, saluto militare dopo la vittoria. Anche di Robinho

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il discusso saluto militare, tributo alle truppe turche al fronte e già visto in Nazionale torna alla fine della gara dell'Istanbul Basakhsehir contro gli austriaci del Wolfsberger. Quello conosciuto in patria come "il club di Erdogan", ha così esultato davanti a tifosi e fotografi. Protagonisti dello scatto, Edin Visca, capitano dell'Istanbul Basaksehir. Irfan Kahveci, autore del gol della vittoria. Azubuike Okechukwu, nigeriano. Poi, secondo da sinistra, anche un volto noto del calcio internazionale. Robinho.