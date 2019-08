Joao Mario volta pagina: "Grazie per l'opportunità Lokomotiv Mosca"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Presentato ufficialmente ieri come nuovo centrocampista della Lokomotiv Mosca, l'ormai ex Inter Joao Mario affida anche a Instagram le sue emozioni in vista della nuova avventura: "Grazie per l'opportunità, sono davvero felice di essere qui . Sono sicuro che sarà una partnership di successo", le parole del portoghese arrivato dai nerazzurri in prestito con diritto di riscatto per una stagione.