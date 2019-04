Kramaric e la Premier, atto II. L'ex Leicester nel mirino del West Ham

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Premier League potrebbe riaccogliere a breve Andrej Kramaric, attaccante ex Leicester che milita in Germania tra le file dell'Hoffenheim. SportBild scrive infatti che il croato sarebbe finito nel mirino del West Ham, club pronto ad accoglierlo durante la prossima estate. Nella Bundesliga in corso, la punta ha siglato quindici gol in 25 partite disputate.

Delusione Foxes, esploso in Germania. Il calciatore classe '91 non era riuscito a conquistare una maglia da titolare nella squadra all'epoca allenata da Claudio Ranieri, che poi vinse la Premier a fine stagione. Il trasferimento in Bundes è avvenuto nel gennaio del 2016, il futuro potrebbe vederlo nuovamente protagonista in Gran Bretagna.