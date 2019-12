© foto di Bartoli Davide

L'Arsenal torna a vincere e lo fa in trasferta, cosa che ai Gunners non succedeva dal 6 ottobre. La squadra di Fredrik Ljungberg chiude infatti il 16° turno del calendario di Premier League battendo 3-1 il West Ham all'Olympic Stadium. Vantaggio iniziale dei padroni di casa con Ogbonna al 38'. Nella ripresa, dieci minuti di fuoco bastano all'Arsenal: a segno Martinelli (60'), Pepé (66') e Aubameyang (69'). Con questo risultato, la squadra dell'Emirates sale a 22 punti in classifica, tenendo il passo dello Sheffield United. -7 dal Chelsea quarto, in ottica Champions League.

Il programma completo del 16° turno di Premier:

Sabato

13:30 Everton - Chelsea 3-1

16:00 Bournemouth - Liverpool 0-3

16:00 Tottenham - Burnley 5-0

16:00 Watford -Crystal Palace 0-0

18:30 Manchester City - Manchester Utd 1-2

Domenica

Aston Villa - Leicester 1-4

Newcastle - Southampton 2-1

Norwich - Sheffield Utd 1-2

Brighton - Wolves 2-2

Lunedì

21:00 West Ham-Arsenal 1-3 (38' Ogbonna; 60' Martinelli, 66' Martinelli, 69' Aubameyang).