L'Express e le parole di Grealish: "Fortunato che non fosse armato"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Daily Express di questa mattina apre in prima pagina con l'aggressione a Grealish nel corso di Birmingham-Aston Villa e con le sue parole dopo l'episodio: "Sono fortunato che non fosse armato". L'aggressore ha potuto tranquillamente colpire al volto il capitano dei Villans e se avesse avuto un coltello o peggio avrebbe tranquillamente potuto ferire il calciatore. Si apre il dibattito sulla sicurezza dei giocatori in Premier League.