© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tornata agli onori della ribalta quest'anno per la sua partecipazione in Champions League, la Stella Rossa di Belgrado ha però nel frattempo letteralmente dominato il campionato serbo, trovando solamente una squadra che ha provato ad impedirglielo. E questa volta non si trattava dei cugini del Partizan, alle prese con un'annata storta e solamente quarti oggi, bensì del Radnicki Nis. Ma oggi è arrivata la matematica certezza che i Delije sono ancora campioni di Serbia, dopo la vittoria dello scorso anno.