La UEFA punisce Ajax ed Eintracht: due gare senza tifosi al seguito

La UEFA ha deciso di punire Ajax ed Entracht Francoforte per il comportamento delle rispettive tifoserie. Le due squadre dovranno infatti giocare in trasferta senza tifosi al seguito. Il club olandese è stato condannato per gli incidenti provocati in occasione della vittoria in casa del Valencia dello scorso 2 ottobre (per cui i lancieri dovranno pagare le riparazioni del Mestalla oltre a 68mila euro di multa). Mentre l’Eintracht paga gli incidenti causati in Portogallo in occasione della sfida al Vitoria. Lo riferisce Sportmediaset.