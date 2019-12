Di seguito le aperture inglesi di oggi 10 dicembre 2019:

Daily Express

"Il più grande scandalo sportivo di sempre"

Apertura dedicata ai quattro anni di squalifica della Russia da Mondiali e Olimpiadi.

Daily Telegraph

"Gunners a raffica"

L'Arsenal segna tre reti in nove minuti ponendo fine alla serie di sconfitte. E lascia Pellegrini in bilico al West Ham.

The Guardian

"Freddie e i sognatori"

L'Arsenal di Ljungberg cambia stile e mette pressione al tecnico del West Ham.

Metro

"Niente scuse"

Klopp non accetta alcun calo da parte del Liverpool, impegnato questa sera a Salisburgo.

Star Sport

"Pell, Fred and buried"

Titolo in riferimento al successo dell'Arsenal sul campo del West Ham che mette sempre più in crisi Pellegrini.

Sun Sport

"Le stelle di Freddie si sono divorate i miei hammers

E può essere la fine per Pellegrini.