Le aperture in Spagna - Clasico il 18 dicembre. Zidane pensa a Istanbul

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi sabato 19 ottobre 2019:

Sport

"Clasico il 18 dicembre"

Trovato l'accordo tra Barcellona e Real Madrid sul rinvio del Clasico. La Federazione spagnola vorrebbe farlo giocare il 4 dicembre ma per il momento la gara è stata rinviata al 18 dicembre.

Marca

"Il leader cambia i piani"

Apertura dedicata al Real Madrid e al suo leader, Zinedine Zidane. Il tecnico del Real Madrid pensa alla sfida europea con il Galatasaray e contro il Mallorca lascia a casa Bale, Modric, Kross e Vazquez. Zidane lascia a casa anche Carvajal.

As

"Con la mente a Istanbul"

Anche As dedica l'apertura al Real Madrid e alle scelte di Zinedine Zidane. Il tecnico si affida alle riserve, a tre giorni dal decisivo confronto europeo contro il Galatasaray.

Mundo Deportivo

"Il comando della classifica in tre fasce"

Oggi scendono in campo Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid, divise da 3 punti. Alle 13 il Barça farà visita all'einar. Alle 16 sarà il turno dell'Atletico impegnato in casa contro il Valencia. In serata invece la capolista Real sfiderà il Mallorca in trasferta.