Le aperture portoghesi - Bicchiere mezzo pieno dopo l'Europa League

Due vittorie e due sconfitte: bilancio in pareggio, per le squadre portoghesi nel giovedì d'Europa. Ecco le prime pagine dei quotidiani lusitani di oggi.

A Bola - "Arrabbiati". Lo Sporting Lisbona perde 3-2 in Olanda contro il PSV Eindhoven: non bastano le reti di Bruno Fernandes e Pedro Mendes per avere ragionei dei biancorossi. "Bravi" è invece il taglio alto per il Braga, che stende i Wolves in Inghilterra, "Grati" quello scelto per il Porto che vince 2-1 in casa contro lo Young Boys. E infine, il Vitoria Guimaraes che perde 2-0 a Liegi contro lo Standard si guadagna uno "Sconfitta ingannatoria". Ce n'è per tutti.

O Jogo - "Bicchiere mezzo pieno". Decisamente più sintetico l'altro quotidiano sportivo lusitano, che spiega così i risultati delle portoghesi in Europa League, ovviamente gli stessi di cui sopra.