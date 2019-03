Le pagelle del Barcellona - Messi da manuale, Suarez spreca troppo

Risultato finale: Betis-Barcellona 1-4

© foto di J.M.Colomo

Ter Stegen 6 - Nulla può su Moron, per il resto buona prestazione.

Sergi Roberto 6 - Dinamismo, cuore, ma anche alcuni passaggi a vuoto. In generale però prestazione sufficiente.

Piqué 6.5 - Guida la difesa facendo valere il fisico. Alcuni interventi al limite, ma corretti. Prestazione di sostanza.

Lenglet 6 - Più di un rischio nel primo tempo, più concentrato nella ripresa

Jordi Alba 6 - Tiene la posizione e non sfigura. Pimpante nella ripresa con l'assist che chiude il match.

Vidal 6.5 - Tanta corsa e cuore sulla fascia. Prestazione a tutto campo. Più di un assist invitante per i compagni.

Busquets 6 - Parte lento, poi si trasforma. Recupera tanti palloni, sufficiente in entrambe le fasi.

Rakitic 6.5 - Va a segno, bravo in entrambe le fasi. Utile soprattutto in fase di non possesso.

Arthur 6 - Non sempre è lucido, ma ha il merito di non mollare. Esce dopo l'ora di gioco. (Dal 64' Semedo 5.5 - Si fa vedere solo per l'ammonizione per simulazione.)

Suarez 6.5 - Segna un gol, ma se ne divora almeno altri tre. Può far meglio. (Dal 90' Coutinho s.v. )

Messi 9 - Immarcabile, gioca come un libro stampato. Gli aggettivi si sprecano per l'ennesima grande esibizione. La terza rete è da antologia.