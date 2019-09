Le pagelle del Bayer Leverkusen - Bellarabi, tutto fumo. Bailey assente

Hradecky 4,5 - Non conferma le buone prestazioni dell'ultimo periodo, anzi. Va nel pallone nel primo tempo, regalando una volta il pallone a Krychowiak (che non lo punisce subito), poi a Barinov nell'azione del 2-0. Un disastro.

Lars Bender 6 - Gioca sempre con personalità, quando può prova a spingere e dietro non ha nessuna grave colpa.

Tah 5 - In gran difficoltà, non è sempre concentrato e regala qualche svarione dei suoi. E' un buon difensore, ma ogni tanto si addormenta ed è evidente.

Sven Bender 5,5 - Più attento del compagno di reparto, ma non è sempre pulito negli interventi.

Wendell 5,5 - Dà una mano in fase offensiva, prendendo spesso il fondo, ma non riesce a contenere gli avversari dal suo lato.

Aranguiz 6 - Prova a prendere in mano il centrocampo, non limitandosi al lavoro di gestione (il Leverkusen ha dominato nel possesso), ma provando anche ad inserirsi. Senza ottimi risultati.

Baumgartlinger 5 - Spaesato in mediana, non riesce a trovare le misure né in fase offensiva né in quella difensiva. Dal 71' Amiri s.v.

Bellarabi 5 - Tanto fumo, poco arrosto. Dribbling, finte di corpo, movimenti rapidi. Ma alla fine non si rende mai davvero pericoloso.

Havertz 5,5 - Aspettative alte, stasera non rispettate. Certo, col suo talento sa accendere la squadra, ma a tratti scompare dalla partita.

Bailey 4,5 - Evanescente, completamente fuori dalla partita. Neanche un dribbling completato, men che meno tiri o cross. Dal 46' Alario 6 - Entra bene, con il giusto atteggiamento. Si rende pericoloso un paio di volte.

Volland 5 - Si muove tanto, spesso viene incontro per creare gli spazi, ma non riesce ad incidere praticamente mai.