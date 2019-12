Le pagelle del Brugge - Balanta granitico, Tau non riesce a pungere

Risultato finale: Brugge-Real Madrid 1-3

Mignolet 6 - L'ex Liverpool subisce tre reti ma non ha alcuna responsabilità, nel primo tempo para su Jovic ma non riesce a negare i tre gol al Real Madrid di Zidane.

Kossounou 6,5 - Tiene in piedi la retroguardia del Brugge, copre bene anche la corsia di destra nonostante sia il terzo centrale. Roccioso quando serve, mai sorpreso da Vinicius Jr.

Mechele 5,5 - Nel complesso una prestazione quasi sufficiente per il centrale, Jovic non è Benzema e non punge come il francese. Buono il suo lavoro anche sui palloni alti mentre nella ripresa è sfortunato nel rimpallo che porta al gol Vinicius Jr.

Deli 5 - L'anello debole della linea a tre della squadra di Clement, qualche buona chiusura nel corso della prima frazione ma sbanda nella ripresa. Un delitto lasciare tutto quello spazio a Rodrygo che ringrazia ed insacca il gol del momentaneo vantaggio.

Vlietinck 5 - Più ala che tornate, a destra parte bene ma più di qualche errore nel secondo tempo. Ha difficoltà nel tenere a bada Ferland Mendy costringendo agli straordinari Kossounou. (Dal 70' De Ketelaere 6 - Pochi spazi per rendersi pericoloso).

Vormer 6 - Il capitano si incarica delle battute di ogni calcio piazzato, si sacrifica in mezzo al campo in marcatura su Isco. Ci riesce in più di un'occasione nel limitare il talento spagnolo.

Balanta 6,5 - Per gran parte della gara è uno dei migliori in campo, è un centrale difensivo ma davanti alla difesa è il primo recupera palloni. Grande lavoro sporco per il colombiano.

Vanaken 6,5 - I cori del pubblico di casa sono tutti per lui, un primo tempo sonnecchiante in cui prova ad allargarsi spesso lungo la corsia mancina. Con il passare dei minuti si accentra ed è l'autore del gol del pareggio con un desto sublime.

Sobol 6 - Leggermente tagliato fuori nell'azione del gol del Real Madrid ma era complicato leggere le intenzioni di Modric, per il resto grande spinta e grande sacrificio lungo al corsia di competenza.

Dennis Bonaventure 6 - Nonostante tutto è uno degli ultimi a mollare, peccato manchi leggermente nella fase centrale della sfida. L'ultima occasione del match porta la sua firma con un destro di poco a lato.

Tau 5 - A sorpresa viene schierato da titolare da Philippe Clement al posto dell'ex Spezia Okereke, non una grande scelta per il tecnico della squadra belga. In avvio si divora un gol già fatto, avulso dalla manovra per tutto il corso della sfida. (Dal 59' Schrijvers 5,5 - Mai veramente in partita).