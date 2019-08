Le pagelle del Celta Vigo - Losada salva la faccia, Aspas abulico

Risultato finale: Celta Vigo.-Real Madrid 1-3

© foto di J.M.Colomo

Blanco 7.5 - Il migliore dei suoi. Almeno 4-5 parate decisive o il passivo sarebbe stato più ampio.

Kevin 5 - Pronti, via e si fa ammonire. In difficoltà tutto il match.

Araujo 5 - Un miracolo di Courtois gli nega il gol ma dietro balla troppo.

Costas 5 - Come il compagno fatica appena il Real accelera con gli attaccanti. Sofferente.

Olaza 5 - Non spinge e non difende. Pomeriggio da cancellare subito.

Suarez 6.5 - Il migliore dei suoi. Ha talento e corsa. Provoca il rosso di Modric.

Lobotka 6 - Finché ha benzina salva la faccia. Buona prestazione di sostanza (dall'77' Sisto s.v.)

Beltran 5.5 - Tanti errori di misura al cospetto di un centrocampo stellare come quello del Real. (dall'84' Cheikh s.v.)

Mendez 5 - Lo si nota solo quando segna il gol, a porta vuota, del provvisorio 1-1 annullato poi dal Var.

Aspas 5.5 - Ci prova con diverse conclusioni mancine ma non inquadra mai la porta. Una volta che c'entra lo specchio, Courtois risponde da par suo.

Fernandez 4.5 - Abulico per tutto l'incontro. Lo si nota per una smanacciata a Ramos che gli vale il giallo. (dall'89'Losada 6.5 - Entra a tempo scaduto e da diciottenne senza paura segna l'1.3 in contropiede con un destro chirurgico)