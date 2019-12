Le pagelle del Galatasaray - Difesa da incubo, Mor non pervenuto

Risultato finale PSG-Galatasaray 5-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Muslera 5.5 - In apertura salva l'occasione di Sarabria, poi ripete il miracolo su Mbappé prima di arrendersi. Nulla può infatti sulle cinque reti subite.

Nagatomo 5 - Se Neymar gioca una partita strepitosa, l'ex Inter vive l'antitesi. Non gli basta l'esperienza per fermare il brasiliano, che lo batte per velocità e tecnica.

Marcão 4.5 - Una serata da incubo per i centrali del Galatasaray, che vedono gli attaccanti infilarsi letteralmente ovunque. Fuori posto, fuori tempo.

Donk 4 - Nel primo tempo non riesce in alcun modo ad arginare Icardi. Nella ripresa va anche peggio con Neymar e Mbappé. Il calcio di rigore causato è la ciliegina finale.

Mariano 5 - Dalla sua parte si ritrova Mbappé ed è davvero un pessimo incontro. Gli cede sempre il passo, lasciando filtrare in mezzo ogni pallone.

Nzonzi 5 - L'esperienza non basta per aiutare la squadra a evitare l'imbarcata. Debole il lavoro a centrocampo, non sufficiente quello a copertura della difesa. (Dal 72' Ozbayrakli s.v. - Entra con il passivo già pesantissimo e a gara praticamente chiusa).

Bayram 5 - Non riesce a superare la propria metà campo, stretto tra le galoppate di Neymar e la buona copertura avversaria sulla sua fascia di competenza.

Seri 5 - Non è la sua serata. A centrocampo non riesce a combinarne una giusta. Costretto a uscire dal campo per infortunio. (Dal 41' Inan 5.5 - Non sa fare meglio del compagno e nel finale perde anche le staffe, rimediando un'ammonizione per le continue proteste nei confronti dell'arbitro).

Lemina 5 - Un tiro debole, che non centra lo specchio della porta. Questa è la fotografia della partita dell'ex Juventus, che non si rende utile alla causa.

Belhanda 5 - Schiacciato dalla velocità e dalle incursioni di Mbappé, non trova spazi per spingersi in avanti né per servire in mezzo Mor.

Mor 4.5 - Non tocca neanche per sbaglio qualche pallone pericoloso, né riesce a costruire azioni degne di nota. Esce sommessamente a mezzora dalla fine. (Dal 62' Falcao 5.5 - Mai servito a dovere, neanche lui va a cercarsi i palloni giusti per inventare qualcosa).