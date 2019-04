Le pagelle del Liverpool - Salah ancora decisivo, Henderson torna al gol

Risultato finale: Southampton-Liverpool 1-3

© foto di Imago/Image Sport

Alisson 6 - Non ha moltissimo da fare, anzi. Incolpevole sul gol di Long, per il resto osserva la gara senza correre tanti rischi.

Alexander-Arnold 6.5 - Spinge come un treno sulla destra e da una delle sue tante accelerate arriva la rete del vantaggio dei Reds. Instancabile. (Dal 60’ Milner 6 - Tiene il piede costantemente spinto sull’acceleratore, buon impatto col match.)

Matip 6.5 - Tiene bene la posizione e quando c’è da liberare l’area di rigore non ci pensa due volte. Sicuro, attento e determinato.

Van Dijk 6.5 - Solito baluardo difensivo del Liverpool, anche avanti ai suoi ex tifosi mette da parte la timidezza. Tocca un’infinità di palloni per impostare il gioco dalle retrovie.

Robertson 7 - Anche lui, come Alexander-Arnold, macina chilometri sulla corsia esterna del campo. Fa avanti e indietro senza mai tirare il fiato, tanti cross velenosi verso il cuore dell’area di rigore.

Fabinho 6 - Nel primo tempo è tra quelli che va in apnea ogni volta che il Southampton riparte. Cresce con il passare dei minuti dopo la mezzora di gioco.

Keita 7 - Trova il suo primo gol-liberazione con la maglia del Liverpool, un terzo tempo perfetto per battere Gunn. Tra i migliori in campo, dopo un avvio a ritmi piuttosto blandi. (Dall’89’ Lovren s.v.)

Wijnaldum 5 - E’ quello che si nota meno. Solitamente si allinea a Mané e Salah per creare pericoli in avanti, ma questa non è la serata. (Dal 60’ Henderson 7 - Dà geometrie e fisicità nel settore centrale del campo. E nel finale mette il sigillo sulla vittoria con un gol.)

Salah 7 - Va a strappi, per lunghi tratti di partita quasi ci si scorda di lui. Ma quando il pallone finisce tra i suoi piedi, volontariamente o casualmente, nasce sempre un rischio per il Southampton. Nel finale fa tutto il campo palla al piede e batte Gunn: tre punti pesantissimi che dipendono ancora da lui.

Mane 6 - Si dà molto da fare, anche se non è pungente come al solito. Nel primo tempo, inoltre, di testa sbaglia una ghiotta occasione per lasciare il segno.

Firmino 6.5 - Qualche tiro da fuori, ma che termina distante dalla porta difesa da Gunn. Spara a salve per tutto il tempo, anche se fa tanto lavoro sporco per la squadra. E l’assist per Henderson nel finale lo dimostra.