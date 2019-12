Le pagelle del Maiorca - Budimir e Reina tengono viva la gara

Risultato finale: Barcellona-Maiorca 5-2.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Reina 6 - Meriterebbe un voto addirittura maggiore se non fosse per il pesante passivo. Salva innumerevoli volte la porta del Maiorca.

Gamez 6 - Quando trova gli spazi giusti arriva sul fondo e piazza diversi cross, tra cui l'assist che vale il secondo gol del Maiorca.

Raíllo 5,5 - Non sempre sicuro, è però autore di alcune chiusure provvidenziali. Nell'attacco del Barcellona agiscono alcuni degli attaccanti migliori al mondo e la differenza di categoria si vede.

Valjent 5 - Fatica a dare l'adeguata copertura quando i blaugrana vanno in pressing. Serata molto complicata per i centrali del Maiorca.

Sastre 5 - Fa quanto è possibile per limitare gli assalti del Barcellona. Qualche spunti interessante per le ripartenze di Kubo.

Febas 5,5 - Quando trova gli spazi giusti cerca di smistare palloni a beneficio dei giocatori più offensivi, ma difficilmente il Maiorca riesce a mantenere a lungo il possesso a centrocampo.

Baba 5,5 - Gioca senza troppi timori reverenziali ma non sempre basta di fronte ad avversari di valore assoluto come quelli del Barcellona. Il giro palla asfissiante di De Jong e Busquets manda fuori giri la mediana ospite. Dal 26' s.t.: Señé n.g. - Poche occasioni per mettersi in evidenza.

Rodriguez 5 - Cerca di alimentare la manovra del Maiorca con inserimenti e giocate per i compagni ma molto presto si spegne.

Sevilla 5,5 - Ottimo l'assist per il primo gol di Budimir, continua a cercare il passaggio giusto ma il Barcellona concede pochissimo. Dal 14' s.t.: Hernández 5 - Moreno si gioca una carta offensiva per provare a recuperare la gara ma il cambio non sortisce grandi effetti.

Kubo 6 - Mantiene in partita il Maiorca nel primo tempo con le sue accelerate in contropiede. Nella ripresa trova meno occasioni per andare via in velocità ma riesce comunque ad innescare Gamez per il raddoppio.

Budimir 6,5 - Dopo la rete nel torneo Gamper con la Sampdoria, torna a segnare al Camp Nou con una doppietta che tiene vivo il Maiorca. Ottimo l'anticipo su Lenglet in occasione del primo gol. Dal 42' s.t.: Prats n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.