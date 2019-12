Le pagelle del Manchester City - De Bruyne show, Sterling sul velluto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arsenal-Manchester City 0-3 (2' De Bruyne, 15' Sterling, 40' De Bruyne)

Ederson 6 - Si sporca i guantoni solo per andare a prendere la palla sul fondo o nei cross in area piccola. L'unico errore che compie è su un rilancio al 70', per il resto si vede davvero poco.

Walker 6 - Un paio di interventi a limitare Martinelli, il più attivo in casa Arsenal. Per il resto della sfida si limita a controllare insieme a tutta la linea difensiva.

Fernandinho 5.5 - Forse uno dei meno precisi, a volte si lascia scappare troppo gli avversari. Sui palloni alti rimane una certezza, ma deve assolutamente gestire meglio la linea.

Otamendi 6 - Si limita a respingere i pochi palloni che piovono nella sua area, è stata una partita davvero semplice per la coppia centrale: visto lo scarso impiego difensivo partecipa anche in costruzione.

Mendy 6.5 - Non bada troppo alla forma, ma pensa di più alla sostanza. Qualche intervento duro ma di personalità, non sbaglia nulla anche quando deve far ripartire i suoi. (Dall'85' Zinchenko s.v.).

Gundogan 6 - Partita di gestione, in entrambe le fasi non forza mai la giocata e aiuta la squadra. Si inserisce poco, ma i ritmi sono bassi: gara intelligente, come chiede spesso Guardiola. (Dal 70' Mahrez 6.5 - Entra a gara in corso, ma lo fa con l'atteggiamento giusto nonostante il risultato).

Rodri 6.5 - Poco lavoro da compiere in questa partita a senso unico, gli bastano un paio di recuperi in mezzo al campo per far capire che dalle sue parti non si passa praticamente mai.

Foden 7 - Si muove molto bene tra le linee e con i suoi inserimenti manda in crisi tutta la difesa dell'Arsenal. Nella ripresa gestisce, Guardiola lo fa anche riposare mandando in campo Bernardo. (Dal 56' Bernardo Silva 6 - Non accelera mai, gestisce le operazioni senza difficoltà in un ruolo non suo).

De Bruyne 8 - Il migliore in campo, si capisce che sarà la sua giornata già dal gol che apre le marcature. Assist per la seconda rete e ciliegina sulla torta

con un tiro di gran precisione. La decide praticamente da solo, gli manca solo la tripletta per coronare una prestazione splendida.

Gabriel Jesus 6.5 - Da evidenziare il suo assist per De Bruyne dopo pochi istanti, ma con il passare dei minuti si estrania dal gioco e sbaglia diverse occasioni da dentro l'area di rigore.

Sterling 7 - Gioca con la prima marcia inserita, fa un bel movimento sul gol. Su un paio di occasioni non riesce ad essere incisivo, ma ogni volta che prende palla fa tremare l'Emirates.