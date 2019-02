Le pagelle del PSG - Mbappè devstante, Di Maria ex avvelenato

Risultato finale Manchester United-Paris Saint-German 0-2

Buffon 6 - Chiude bene nel primo tempo sull'ex compagno Pogba. Per il resto della partita fa lo spettatore del bel gioco dei suoi.

Kehrer 6 - Ordinato e diligente, tra i due esterni a lui tocca il compito di mantenersi più basso per aiutare la difesa. Domina il confronto con Martial.

Thiago Silva 6.5 - Guida da capitano la difesa, con autorità e personalità. Dalle sue parti non si passa, strada sbarrata e anticipi da manuale. Annulla da solo l'attacco inglese.

Kimpembe 7 - Insolente nel primo tempo, è ammonito e gioca con il fuoco. Si trasforma in bomber quando si tratta di spingere in rete il pallone che sblocca la partita.

Bernat 6.5 - Una prestazione impeccabile sulla fascia, dove spinge con qualità e continuità, rischiando anche di far gol con un mancino deviato in corner da De Gea.

Verratti 6 - E' reduce da un lungo stop e non ha l'intera partita sulle gambe. E' lucido e deciso, ruba palla e aiuta la difesa, mettendoci qualità nel giro palla a centrocampo. (Dal 74' Paredes 6 - Entra per far rifiatare Verratti, amministra il gioco nell'ultimo quarto d'ora).

Draxler 6.5 - Ha sempre l'intuizione giusta per dare il là all'azione offensiva. Crea lo spazio e ci si infila, in combinazione con Mbappé: splendido il filtrante

Marquinhos 6.5 - Domina letteralmente il centrocampo. Dà un prezioso aiuto alla difesa quando il Manchester attacca e impreziosisce con la qualità la manovra offensiva.

Dani Alves 6.5 - Nel ruolo di esterno d'attacco, trova ancora più spinta sul fondo e sforna una gran quantità di cross in mezzo. Vince il duello con Shaw sulla fascia.

Mbappé 7 - Carbura con i minuti e regala accelerate importanti. Arriva sul fondo, spesso si trova solo, allora il bomber diventa lui. Il gol del raddoppio porta la sua firma.

Di Maria 7 - Sua la grande occasione in avvio, un mancino a giro fuori di un niente. Tutto l'Old Trafford contro, la risposta sono i due assist a servire i gol vittoria. (Dall'81' Dagba s.v.).