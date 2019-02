Le pagelle del PSG - Mbappé e Verratti in formato deluxe

Risultato finale: PSG-Nimes 3-0

Areola 6 - Attento tra i pali fino all'ultimo minuto. Sicurezza per la difesa.

Marquinhos 6.5 - Non sbaglia praticamente nulla. Concentrato per tutti i 90'.

Thiago Silva 6.5 - Qualche grattacapo in più, ma risolto con la consueta eleganza.

Bernat 6.5 - Si batte con ardore per tutti i 90'. Suo l'assist per il primo gol di Mbappé.

Dani Alves 6 - Si tiene basso e in fase difensiva soffre poco. Anche a scartamento ridotto offre il suo contributo. (Dal 74' Dagba 6.5 Bello scorcio di gara. Sempre nel vivo dell'azione).

Kurzawa 6.5 - Prestazione di sostanza: sale con il passare di minuti e lo trovi in tutte le zone del campo, in difesa e in attacco.

Verratti 7.5 - Il migliore in campo con Mbappe. L'assist nel primo gol è da manuale del calcio: così è il miglior centrocampista italiano. (Dall'80' Nsoki s.v. )

Paredes 6 - Non disdegna la fase offensiva, ma il meglio lo dà nel recupero palla e nei contrasti.

Nkunku 7 - Ottima prova per l'attaccante: gol e assist al termine di un match sempre pieno di idee e qualità.

Choupo-Moting 6.5 Lavoro sporco, di sponda per i compagni. Svolto in modo proficuo. (Dall'80' Diaby s.v. )

Mbappé 7.5 - Ne avrebbe potuto segnare cinque, alla fine sono due più due reti annullate e altre occasioni sprecate. Il miglior talento francese.