Le pagelle del Siviglia - Vazquez entra e illude, Navas disastroso

Vaclik 5.5 - Può rimproverarsi per l'indecisione sul gol di Ngadeu, la sua uscita è incerta. Resta spiazzato sul calcio di rigore di Soucek e non riesce a respingere il poker.

Carrico 5.5 - La velocità del reparto offensivo dello Slavia lo mette in difficoltà. Tiene botta per buona parte della gara ma poi perde i riferimenti e commette errori.

Kjaer 5.5 - Dalle sue parti non si passa, l'ex Roma ci mette l'esperienza. Perde concentrazione alla distanza, morbida la marcatura su Van Buren e non libera l'area all'ultimo minuto.

Gomez 5.5 - Riesce ad arginare Skoda, portandolo sull'esterno. Si dispera per una conclusione area, che avrebbe cambiato la partita. Contribuisce alla disfatta finale.

Navas 5 - Perde senza appello il duello con Boril e non riesce mai ad arrivare sul fondo. Per arginare l'avversario, causa un ingenuo calcio di rigore.

Sarabia 5 - Resta fin troppo estraneo alla manovra di gioco e non trova mai lo spunto per dare il via a un'azione offensiva. Mancano i suoi inserimenti. (Dal 79' André Silva 5 - Il tecnico Machin spera possa far la differenza e invece l'ex Milan neanche sembra essere entrato in campo).

Roque Mesa 6 - Governa con il fisico più che con la qualità. Si muove tra difesa e centrocampo, aiutando la retroguardia e spezzando il gioco avversario. (Dal 74' Gonalons 5.5 - Discreto l'impatto sulla gara. Ci prova con un paio di giocate ma non gli riescono granché).

Banega 5.5 - Riesce a esprimersi come sa soltanto tardi. Commette tanti errori, pecca in lentezza e fraseggia troppo. Nonostante una buona chance salvata da Kolar.

Promes 7 - L'esterno fortemente offensivo si rivela l'uomo più pericoloso del Siviglia. Due grandi occasioni e un calcio di rigore procurato. Oltre l'assist per Vazquez.

Yedder 6.5 - Non si vede per tutto il primo tempo, se non per segnare il penalty che vale il pareggio. Va a un passo dal terzo gol ma trova il miracolo di Kolar. (Dal 104' Rog 5.5 - Il centrocampista del Napoli non garantisce filtro né corsa. Perde un paio di palloni sanguinosi).

Munir 6.5 - Una prestazione impalpabile, almeno fino al gol capolavoro del 2-2. Non ha neanche un'occasione, poi nella ripresa sfodera un eccezionale sinistro al volo. (Dal 90' Vazquez 7 - Un cambio decisivo per i supplementari. L'uomo della provvidenza, sigla il terzo gol della momentanea qualificazione).