Le pagelle del Villarreal - Moreno e Bacca lanciano i gialli

Risultato finale: Villarreal-Zenit 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fernandez 6- Corre due grossi rischi ma lo Zenit lo grazia. Per il resto serata tranquilla.

Gaspar 7 - Dalle sue parti non si passa. Bene in entrambe le fasi, partita da capitano vero.

Alvaro 6 - Dorme sulla prima occasione Zenit e viene graziato. Per il resto partita di controllo.

Ruiz 6 - Inizio shock quando insieme ai compagni perde Azmoun. Per sua fortuna l'iraniano si divora entrambe le occasioni.

Jaume Costa 5.5 - Un po' in ombra rispetto al solito. Compitino difensivo, in avanti non lo si vede mai se non al 90' quando si divora il gol del 3-0.

Iborra 6 - Oggi più quantità che qualità. Una bella occasione di testa sprecata nei primi 45'. (dal 70' Santi Cazorla 6 - Entra e dà subito prova della sua classe con un paio di belle giocate).

Funes Mori 6.5 - Personalità e precisione. Non sbaglia quasi nulla. (dal 77' Llambrich s.v.).

Caseres 6 - Cose semplice e sempre corrette. Esce per un possibile fastidio muscolare. (dal 46' Mornales 6 - Buono l'impatto del classe 99 che aveva segnato l'1-3 in Russia. )

Fornals 6 - L'obiettivo del Napoli non gioca una partita indimenticabile. Le qualità ci sono e si vedono ma oggi non alza mai i ritmi.

Moreno 7 - Gol e assist e una prestazione concreta più che mai. Bel mancino.

Bacca 7 - Come il compagno fa il minimo sindacale senza strafare. Assist per Moreno e gol di testa.