Le pagelle dell'Ajax - Promes sugli scudi, Tadic sottotono

Risultato finale Ajax-Chelsea 0-1

Onana 6 - Risponde presente sulla conclusione di Mount in apertura e resta concentrato. Nel finale di partita ha un po' più da fare e salva al 90' su Batshuayi.

Dest 6 - A differenza dell'omologo mancino, si preoccupa più di difendere. Un po' timido a inoltrarsi sulla corsia, spende tanto e chiude con i crampi.

Veltman 6.5 - Abile a sbarrare la strada, svariate volte, ad Abraham tenendo e in riga tutta la difesa. Mostra un bel piede col potente tiro di inizio partita. (Dall'89' Huntelaar s.v.).

Blind 6.5 - Impeccabile la coppia di centrali, merito anche suo se gli attaccanti avversari non creano grossi pericoli. L'olandese li marca a uomo e non li lascia passare.

Tagliafico 6 - Efficace sia in fase difensiva che nella spinta in avanti. Ingaggia un bel duello con Azpilicueta, le azioni passano sopratutto dalla corsia sinistra.

Martinez 6 - Serve fare filtro in mediana e il centrocampista assolve al compito con ogni mezzo. Insieme a Van de Beek alza una diga che crolla solo al fotofinish.

Van de Beek 6 - Tocca e gestisce con precisione una quantità infinita di palloni. Di passaggi non ne sbaglia praticamente nessuno. Autentico metronomo di centrocampo.

Alvarez 6.5 - Garantisce una continua progressione sulla fascia sinistra mettendosi al servizio di Promes. Colpisce un palo al 60' che grida ancora vendetta.(Dall'89' De Jong s.v.).

Ziyech 6 - Una bella spina nel fianco per gli avversari che si trovano dalla sua parte. Fa della velocità e della tecnica le sue armi migliori, cala alla distanza.

Tadic 5.5 - Si sacrifica per la squadra e va a prendersi il pallone. Ma è sottotono in una gara giocata ad alti ritmi, non si fa trovare pronto all'appuntamento con il gol.

Promes 6.5 - Resta un po' deluso quando si vede annullare il gol del vantaggio per fuorigioco. Continua a provarci tenendo in apprensione la difesa con le sue ripartenze. (Dal 75' Neres s.v.).