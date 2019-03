Le pagelle dell'Ajax - Tadic da urlo, Ziyech e Schone sugli scudi

Risultato finale: Real Madrid-Ajax 1-4

© foto di Giacomo Iacobellis

Onana 7 - Capitola solo sul gol. Per il resto o è il palo o sono le sue mani ad evitare i gol all'Ajax!

Mazraoui 6 - In difesa va in difficoltà, ma non lesina le proiezioni offensive. Sfiora anche il gol. (Dal 79' Veltman s.v. )

De Ligt 6.5 - Guida la difesa facendo valere il fisico. Alcuni interventi al limite, ma corretti. Prestazione di sostanza.

Blind 7 - Un piacere vederlo palla al piede giocare e dettare la manovra dei suoi compagni. Attento anche in difesa. Senza macchia.

Tagliafico 6 - Tiene la posizione e non sfigura. Attento fino alla fine.

Schone 7.5 - Un professore in mezzo al campo. Tocco di palla sapiente, quantità e qualità. Il gol è un premio alla sua partita. (Dal 74' De Wit s.v. )

van de Beek 6.5 - Recupera tanti palloni, ottimo in entrambe le fasi.

de Jong 7 - Un anticipo del Clasico. A luglio sarà del Barcellona, oggi si diverte a far girare il pallone con velocità e precisione. Un solo errore all'84'.

Neres 7 - Mette a segno lo 0-2 al termine di un'azione fantastica. Bellissima gara così come quella dei suoi compagni. (Dal 79' Veltman s.v. )

Tadic 8 - Da urlo! Guida l'attacco tutto pepe dei Lancieri. Un gol splendido, due assist (e ne arrivava quasi un altro), tantissima qualità. Partita da gioiello.

Ziyech 7.5 - Virtuosismi, azioni d'attacco insidiose, oltre al gol. Qualcosina in meno di Tadic per la rete divorata all'85'. Giocatore già di ottimo livello. Pronto per il salto in un grande club.