Le pagelle dell'Atletico Madrid - Gimenez perfetto, non convince Kalinic

Risultato finale: Atletico Madrid-Leganes 1-0

© foto di Acero

Oblak 6 - Mai realmente impegnato dal Leganes, partita tranquilla per uno dei migliori portieri del mondo. Si sporca i guanti soltanto in occasione di qualche uscita alta, spettatore non pagante al Wanda Metropolitano.

Arias 6 - In fase difensiva non deve compiere un grande lavoro tranne per gli ultimi minuti, prova spesso a lanciarsi in sovrapposizione dando una mano a Correa. Sufficiente come diversi compagni questo pomeriggio.

Savic 6 - Non è Godin ma non lo fa rimpiangere, l'ex Fiorentina giova anche dell'assistenza di un Gimenez perfetto. Nessun rischio, partita senza grandi difficoltà nel fronteggiare gli attaccanti del Leganes.

Gimenez 7 - Un muro invalicabile, prestazione impeccabile per l'uruguayano. Senza il fido compagno Godin si prende la scena, dominante su tutti i palloni aerei e preciso nelle letture. Dalle sue parti non si passa.

Solano 6 - Esordio nella Liga per questo giovane terzino dell'Atletico, sballottato prima a sinistra poi a destra da Simeone ma non demerita. Svolge il compitino senza molta fatica. (Dal 46' Saul 6,5 - Dopo cinque minuti dal suo ingresso in campo si incarica della battuta del calcio di rigore, prima sbaglia poi ribatte in rete. Gol da tre punti il suo).

Correa 6,5 - Subito in palla, si destreggia spesso lungo la corsia di destro facendo buon uso delle sue qualità tecniche. Dopo l'uscita di Griezmann si piazza in attacco e si guadagna il calcio di rigore.

Thomas 6,5 - Roccioso come pochi ed efficace in interdizione, prova spesso il tiro dalla distanza. Il suo destro è velenoso, uno di questi si stampa sulla traversa dopo qualche minuto dal gol di Saul.

Rodri 7 - Le qualità sono quelle del calciatore importante, lo dimostra di partita in partita. Recupera palloni in quantità industriale, abbastanza pulito in fase di impostazione. Centrocampista totale l'ex Villarreal.

Vitolo 5,5 - Il meno in palla della formazione di Simeone, fa fatica a trovare spazio a sinistra. Scodella soltanto un pallone interessante per Kalinic, poca roba nell'arco dei novanta minuti.

Griezmann 6,5 - Per un tempo è l'uomo più pericoloso dell'Atletico Madrid, due conclusioni abbastanza insidiose dalla distanza in cui una impegna seriamente Lunin. Viene risparmiato da Simeone in vista della sfida con la Juventus. (Dal 46' Lemar 6 - Impegna anche lui Lunin, si vede negare la gioia del gol su calcio di punizione indirizzato all'incrocio dei pali. Buono impatto con la sfida).

Kalinic 5 - Non convince. L'ex Milan viene preferito a Morata visto l'impegno di Champions, calcia soltanto una volta verso la porta di Lunin ma troppo debolmente. Fuori dal gioco della squadra di Simeone. (Dal 73' Juanfran - Rimpolpa la linea difensiva nel finale sofferto).