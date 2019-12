Le pagelle dell'Atletico Madrid - Morata super, Thomas perfetto

Risultato finale: Atletico Madrid-Barcellona 0-1

Oblak 6 - Non può far nulla sul gol. Per il resto sempre attento, specie sulle uscite.

Trippier 6.5 - Bene in fase difensiva, si fa vedere anche in fase di spinta.

Hermoso 6.5 - Un palo, un gol negatogli da Ter Stegen e la museruola su Suarez. Ottima partita.

Felipe 6.5 - Completa la coppia di centrali con Hermoso in maniera perfetta. Pochi fronzoli e tanta sostanza.

Saul 7 - Ormai gli manca solo il ruolo del portiere. Oggi gioca da terzino sinistro in maniera eccelsa. Bene in entrambe le fasi.

Correa 5.5 - Si accende solo a tratti. Deve trovare più continuità. (dal 73' Lemar 5 - Entra e non incide).

Herrera 6 - Buona sostanza, grande grinta. Piano piano si sta integrando nel mondo colchoneros. (dall'88' Lodi s.v.)

Thomas 7 - Prende un giallo dopo 7' che potrebbe condizionarlo. E invece continua la prestazione da centrocampista completo. Uno dei migliori.

Koke 6.5 - Solita partita di sostanza del capitano. Fa sempre la cosa giusta con i tempi giusti.

Morata 7 - Molto lavoro sporco, tanto impegno. Solo un immenso Ter Stegen gli nega la gioia del gol.

Joao Felix 6 - Un tunnel a Piqué vale da solo il costo del biglietto. Per il resto non è alla grande a livello fisico, al rientro da titolare dopo 40 giorni di infortunio. (dal 66' Vitolo 5 - Entra e rischia di farsi cacciare per due falli in ritardo. Fa rimpiangere Joao Felix).