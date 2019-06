Le pagelle della Serbia U21 - Adzic intraprendente, Lukic sottotono

Risultato finale Danimarca-Serbia U21 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rosic 6 - Il tiro di Bruun Larsen non gli lascia scampo come pure il raddoppio di Rasmussen. Fa quel che può per i buchi lasciati dai difensori.

Terzic 6 - Dreyer gli causa molti grattacapi, ma riesce a non soccombere. Più coraggioso col passare dei minuti, cerca anche la conclusione.

Babic 5 - Perde la posizione sul raddoppio danese e per Rasmussen è un gioco da ragazzi bucare ancora la difesa. In difficoltà negli anticipi.

Masovic 5 - Esce sconfitto dal duello con Bruun Larsen, sul quale perde spesso la marcatura. Come in occasione del primo gol subito.

Bogosavac 5.5 - Resta molto concentrato per limitare le avanzate di Olsen, anche se non sempre riesce a fermarlo. Resta indietro a coprire.

Randjelovic 5.5 - Si fa vedere ben poco e sembra troppo timido per affrontare Maehle davanti a lui. Ordinato ma mai propositivo.

Racic 5.5 - Non trova gli spazi per impostare la manovra. Poco incisivo nel fermare il gioco avversario, pur garantendo una discreta copertura.

Lukic 6 - Il centrocampista del Torino non si vede granché nella gara tranne rari sprazzi. Nella ripresa favorisce la traversa di Adzic.

Radonjic 6 - Tra i più positivi, cerca la superiorità e il cross. Ha sui piedi la miglior occasione al 38', trova la parata di Iversen. (Dal 61' Adzic 6.5 - Entra in campo con la sconfitta già certificata, ci mette almeno la voglia e colpisce una traversa).

Saponjic 5 - Non vede la porta, da dimenticare il tentativo sparato alle stelle. Come pure la gomitata ai danni di Nelsson: graziato con l'ammonizione. (Dall'81' Joveljic s.v.).

Zlatanovic 5 - Completamente fuori dai meccanismi, non si rende mai pericoloso. Dialoga poco con i compagni, anche se si sacrifica a loro supporto.