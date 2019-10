© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Il Leicester è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro per la prossima stagione, dal momento che quasi certamente a fine stagione Ben Chilwell (22) andrà via. Sulle sue tracce, infatti, ci sono Chelsea e Manchester City, ma non è da escludere che altri big si faranno avanti da qui a giugno se dovesse confermare quanto di buono sta mostrando con la maglia delle Foxes. A riportarlo è il Sun on Sunday.