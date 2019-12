Liga, il Levante espugna Los Carmenes: Granada battuto 2-1

© foto di Alterphotos/Image Sport

Dopo due sconfitte di fila torna al successo il Levante e lo fa sul campo di una delle più belle rivelazioni dell'inizio di stagione in Liga. A Granada Rochina e Bardhi, con un gol a testa nel secondo tempo, stendono la squadra di casa, per la quale si rivela inutile la rete del temporaneo pareggio dell'ex Udinese Machis. All'Estadio Nuevo Los Carmenes finisce 2-1 per i ragazzi di Lopez, che adesso avvicinano proprio il Granada in classifica.

Il programma della diciassettesima giornata:

Granada-Levante 1-2

Real Sociedad-Barcellona (domani, ore 16)

Athletic Club-Eibar (domani, ore 18:30)

Atletico Madrid-Osasuna (domani, ore 21)

Getafe-Real Valladolid (domenica, ore 12)

Celta Vigo-Maiorca (domenica, ore 14)

Espanyol-Real Betis (domenica, ore 16)

Siviglia-Villarreal (domenica, ore 18:30)

Valencia-Real Madrid (domenica, ore 21)

Classifica:

Barcellona, Real Madrid 34

Siviglia 31

Real Sociedad, Getafe 27

Athletic Club, Atletico Madrid, Valencia 26

Granada 24

Osasuna, Levante 23

Real Betis 22

Villarreal, Real Valladolid, Alaves 19

Eibar 15

Maiorca 14

Celta Vigo 13

Leganes 10

Espanyol 9