Inter, Sanchez può arrivare in Italia già martedì per visite e firma

Alexis Sanchez è davvero a un passo dall'Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport, si va verso l'intesa finale col Manchester United (sull'ingaggio) e già martedì l'attaccante cileno potrebbe essere così in Italia per visite e firma sul contratto coi nerazzurri. Intanto, è in corso...