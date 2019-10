Liga, pronto il ricorso alla giustizia ordinaria contro la data del Clasico

La Liga ha deciso: farà ricorso alla giustizia ordinaria contro la decisione della RFEF di posticipare il Clásico Barcellona-Real Madrid al prossimo 18 dicembre. Lo ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali, mostrandosi in netto disaccordo con la scelta di disputare il big match per eccellenza del campionato spagnolo a metà settimana e soprattutto in un orario poco invitante per gli operatori televisivi dei Paesi asiatici.