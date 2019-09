© foto di Insidefoto/Image Sport

Erano sei le partite del turno infrasettimanale di Ligue 1 previste oggi alle ore 19. In attesa della sfida del PSG che chiude questa sera il turno, sono comunque emersi risultati interessanti. A partire dall'Angers che vince a Tolosa e si conferma al secondo posto, agganciando però momentaneamente i campioni in carica a quota 15. I bianco-neri sono seguiti in classifica da Lilla e Nantes, entrambe vincitrici, a due lunghezze, e a tre adesso anche dal Bordeaux, trionfatore ad Amiens con tre gol. Il Lione fatica ancora ad ingranare, e rimanda un appuntamento con la vittoria che manca da agosto: 2-2 a Brest. Vince di misura il Montpellier col Nimes.

Di seguito il programma completo della 7^ giornata di Ligue 1

MARTEDI

Digione - Marsiglia 0-0

Monaco - Nizza 3-1

MERCOLEDI

Amiens - Bordeaux 1-3

Brest - Lione 2-2

Lille - Strasburgo 2-0

Montpellier - Nimes 1-0

Nantes - Rennes 1-0

Saint-Etienne - Metz 0-1

Tolosa - Angers 0-2

PSG - Reims (ore 21)