© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un gol dopo tre minuti, ed uno in pieno recupero. Così l'Olympique Marsiglia è riuscito ad avere la meglio nei confronti dello Strasburgo nell'ultima partita in programma nella domenica di Ligue 1. Al fischio finale è 2-0 per l'OM: Kamara ha siglato il vantaggio dopo 3 minuti, mentre Strootman in pieno rigore ha firmato il secondo e definitivo gol.

Venerdì

NIZZA-PARIS SG 1-4 - 15' e 21' Di Maria (P), 67' Ganago (N), 88' Mbappé (P), 90' Icardi (P)

Sabato

LIONE-DIGIONE 0-0

REIMS-MONTPELLIER 1-0

ANGERS-BREST 0-1

METZ-NANTES 1-0

TOLOSA-LILLE 2-1

NIMES-AMIENS 1-1

Domenica

BORDEAUX-SAINT ETIENNE 0-1

MONACO-RENNES 3-2

MARSIGLIA-STRASBURGO 2-0