Ligue 1, pari nell'anticipo tra Nizza e Bordeaux: Girondini terzi

Sfida di alta quota a Nizza, dove la squadra di Vieira manca il sorpasso nell'anticipo della tredicesima giornata di Ligue 1. Il Bordeaux, infatti, va sotto nel primo tempo per la rete di Lees Melou, poi riesce a pareggiare nella ripresa grazie al rigore di Briand. Tutto invariato in classifica: i girondini si portano momentaneamente in terza posizione, agganciando Nantes e Marsiglia a quota 19, mentre i rossoneri si portano a 17, in decima piazza.

Il programma completo

Oggi - Nizza-Bordeaux 1-1

Sabato ore 17.30 - Brest-Paris Saint-Germain

Sabato ore 20 - Lille-Metz

Sabato ore 20 - Monaco-Dijon

Sabato ore 20 - Strasburgo-Nimes

Sabato ore 20 . Reims-Angers

Domenica ore 15 - Rennes-Amiens

Domenica ore 17 - Montpellier-Tolosa

Domenica ore 17 - Nantes-Saint-Etienne

Domenica ore 21 - Marsiglia-Lione