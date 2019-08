© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata di Ligue 1 poco positiva per l'Olympique Marsiglia che nel pomeriggio ha impattato per 0-0 in casa del Nantes ottenendo il primo punto del campionato. Decisivo il rigore sbagliato da Benedetto nel primo tempo. Malissimo invece il Monaco, sconfitto 3-0 dal Metz e il Lille, battuto 1-0 dall'Amiens. Seconda vittoria consecutiva invece conquistata dal Nizza che ha battuto in trasferta 2-1 il Nimes, mentre il Bordeaux non è andato oltre l'1-1 contro il Montpellier. Bene il Tolosa che ha battuto 1-0 il Dijon.

LIGUE 1 - 2° TURNO

Lione-Angers 6-0

Nantes-Marsiglia 0-0

Amiens-Lille 1-0

Metz-Monaco 3-0

Tolosa-Dijon 1-0

Nimes-Nizza 1-2

Bordeaux-Montpellier 1-1

Domenica

15.00 St. Etienne-Brest

17.00 Reims-Strasburgo

21.00 Rennes-PSG