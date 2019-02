Lingard: "Con Solskjaer siamo tornati alle origini. Perfetto per noi"

© foto di imago sportfotodienst

L'avvento in panchina di Solskjaer ha rivitalizzato il Manchester United. Lo sottolinea il centrocampista inglese Jesse Lingard ai microfoni del Daily Mail: "Solskjaer fa parte della vecchia scuola, conosce bene la Premier e il club e quindi era perfetto per farci tornare a esprimere al meglio. Sta andando bene, c'è poco da dire. Sapeva quello che c'era da fare, ha ricevuto massimo supporto da noi giocatori. Se continueremo così, l'anno prossimo potremo lottare per il titolo. Siamo tornati alle origini, vinciamo e miglioriamo le nostre prestazioni, segnando anche molti gol. Questo è quello che conta".