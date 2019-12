Lione, Garcia: "Depay enorme, lui e Aouar ci hanno trascinato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un 2-2, quello tra Lipsia e Lione, che per i francesi ha il sapore di una vera e propria impresa: sotto di due reti e con un piede fuori dall'Europa, la squadra di Rudi Garcia è riuscita a recuperare grazie ad Aouar e Depay, veri trascinatori del Lione in una serata storica. E' proprio il tecnico ad esaltare i due giocatori attribuendo gran parte del merito alla loro prestazione: "Menphis è un vero capitano, è stato enorme ha giocato da capitano mostrando tutta la solidità e il carattere di questo gruppo perché perdere 2-0 contro una squadra come il Lipsia e tornare in parità significa fare una grande partita. Lui e Aouar sono i nostri due migliori giocatori e ci hanno trascinato riportandoci in partita" sono state le sue parole riportate da France Football. Un qualificazione arrivata quasi allo scadere dopo una partita ricca di colpi di scena ed emozioni: "All'inizio la palla scottava tra i nostri piedi e all'inizio abbiamo subito i due rigori dei quali il primo era netto, il secondo meno. Poi abbiamo ripreso a giocare perché sapevamo che, con la vittoria del Benfica, sarebbe bastato un pareggio. Il Lipsia è una squadra formidabile, sapevamo che avremmo subito almeno un goal e quindi che avremmo dovuto farne uno in più rispetto a loro. Questo ho detto ai miei giocatori e questo è l'unico calcolo che abbiamo fatto. Ora aspetteremo con impazienza il sorteggio" ha concluso l'ex allenatore della Roma.