Lione, Genesio: "Siamo stati coraggiosi, possiamo ancora qualificarci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce 0-0 il match tra Lione e Barcellona, valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un risultato che lascia aperto ogni discorso in vista del ritorno e che, seppur non a pieno, soddisfa anche il tecnico dei francesi, Bruno Genesio, al quale basterebbe anche un pareggio con reti per centrare una qualificazione che avrebbe del miracoloso: “Siamo stati coraggiosi e questo ci ha permesso di rimanere vivi fino alla fine, possiamo ancora qualificarci Abbiamo perso un po' di solidità difensiva; non avremmo voluto difendere così bassi, ma ci sono anche gli avversari che stasera non ci hanno permesso di fare la nostra partita. Le due occasioni create ci avrebbero permesso di aprire il match, ma non ci siamo riusciti. Poi ci è mancata un po' di aggressività e abbiamo cominciato a soffrire quando hanno iniziato a trovare Messi tra le linee” sono state le sue parole all'emittente francese RMC Sport.